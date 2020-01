Das Wahl-Ergebnis in der Region Emilia-Romagna ist ein Rückschlag für den früheren Innenminister Matteo Salvini. Seine Lega-Partei wurde nur zweitstärkste Kraft hinter den Sozialdemokraten.

In der Region Emilia-Romagna im Norden Italiens kam die rechtsnationalistische Lega nur auf knapp 44 Prozent, während die regierenden Sozialdemokraten (PD) rund 51 Prozent einfuhren. Die Wahl galt als wichtiger Test für die Regierung von Premierminister Giuseppe Conte - einem Bündnis von Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten. Hätte die Lega in der traditionell linken Emilia-Romagna gewonnen, wäre Conte gehörig unter Druck gekommen.

Mehr zu den Ergebnissen der Regionalwahlen erfahren Sie im Tagesschau-Video

Dämpfer für Salvinis Macht-Ambitionen

Stattdessen wurde die Wahl nun zum Rückschlag für Salvinis Ambitionen auch auf nationaler Ebene. Die Leitfigur italienischer Rechtspopulisten und Rechtsradikaler hatte gehofft, den Erfolg in der zentralitalienischen Region Umbrien wiederholen zu können. Dort hatte die Lega im Oktober die rund 50 jährige Herrschaft der Linken beendet.

In den letzten Wochen hatte sich Salvini deshalb massiv in den Wahlkampf eingemischt - mit fast täglichen Kundgebungen und Dauer-Botschaften in den Online Netzwerken. Dabei stellte er die Lega-Kandidatin Lucia Borgonzoni völlig in den Schatten.

Noch in der Nacht sprach Salvini von einem offenen Rennen und mutmaßte, dass es nach linker Dauerherrschaft nun bald wieder Wettbewerb in der Region gebe. Für den Fall eines Sieges hatte Salvini angekündigt, den Rücktritt der Regierung in Rom zu verlangen.

Salvini weiter wichtiger politischer Akteur

Trotz der Wahlschlappe denkt der Machtmensch Salvini auch weiterhin nicht ans Aufgeben. Wie im Sommer letzten Jahres, als er versuchte Neuwahlen zu erzwingen und damit scheiterte, kündigte er auch diesmal an, weiter zu kämpfen.



Salvini bleibt ein ernst zu nehmender politischer Akteur in Italien. Schließlich ist seine Lega mit Zustimmungswerten von gut 30 Prozent immer noch stärkste Kraft im Land - zehn Prozentpunkte vor den Sozialdemokraten. Zudem stehen in diesem Jahr noch sechs weitere Regionalwahlen an, bei denen Salvini tatkräftig mit zu mischen gedenkt.

Erleichterung bei aktueller Regierungskoalition

Für die angeschlagene Regierungskoalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten in Rom ist der Wahlsieg dagegen eine Erleichterung. Trotz des massiven Einbruchs der Fünf Sterne, die auf gerade mal 3,5 Prozent der Stimmen kam.

Einen Grund für den deutlichen Sieg des Mittel-Links-Bündnis sehen Experten unter anderem in der hohen Wahlbeteiligung von 67 Prozent - gut doppelt so hoch wie bei der letzten Wahl in der Emilia Romagna. Außerdem habe die sogenannte Sardinen-Bewegung, die sich gegen Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit und Hassreden eindringlich gegen Salvinis Lega mobil gemacht.

Auch in Kalabrien wurde gewählt. In der Region im Süden Italiens hat Forza Italia, die Partei des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, gewonnen: mit fast 56 Prozent der Stimmen.