Lebensrettende Notruf-Technik wird vezögert

In Deutschland verzögern Bürokratie und fehlender politischer Druck die Einführung einer lebensrettenden Notruf-Technologie. Das haben SWR-Recherchen ergeben. Fast jedes Mobiltelefon sei mittlerweile in der Lage den genauen Standort des Anrufers automatisch an eine Rettungsleitstelle zu übermitteln, wenn der Notruf 112 gewählt wird. Die entsprechende Technik zur Weiterverarbeitung der Informationen stehe auch bei den Feuerwehren in Freiburg und Berlin für ganz Deutschland bereit. Die Standortübertragung mit dem Namen AML dürfe aber wegen datenschutzrechtlicher Bedenken nicht genutzt werden. Datenschutzbehörden der Länder und des Bundes können sich den Angaben nach bisher nicht auf die Zulassung der Technik einigen. In anderen europäischen Ländern wird die Standortübertragung bereits seit 2016 eingesetzt.