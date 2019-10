Große Milchkontore rufen bundesweit frische fettarme Milch zurück. Sie kann mit Bakterien belastet sein, die unter anderem Durchfall verursachen können.

Die "DMK Deutsche Milchkontor GmbH" und die "Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG" rufen fettarme Milch im große Stil zurück. Betroffen sei "Frische Fettarme Milch 1,5% (1 Liter)", die bei mehreren Handelsmarken wie Aldi, Lidl oder Kaufland in den Regalen steht.

Alice Thiel-Sonnen aus SWR Redaktion Umwelt und Ernärhung berichtet.

In der Milch seien Bakterien gefunden worden, die unter anderem Durchfall verursachen können. Milch mit anderen Haltbarkeitsdaten oder anderem Identitätskennzeichen sei vom Rückruf nicht betroffen, teilten die Hersteller mit. Die Supermärkte nehmen die betroffenen Packungen zurück und erstatten den Kaufpreis.

Betroffen sind ausschließlich folgende Marken mit dem Genusstauglichkeitskennzeichen DE NW 508 EG sowie den jeweils angegebenen Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD):



Metro Deutschland GmbH

Aro Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 15.10.2019/ 18.10.2019



ALDI Nord

Milsani Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 15.10.2019/ 18.10.2019/ 20.10.2019



ALDI SÜD

Milfina Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 10.10.2019/ 14.10.2019



Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG

K-Classic Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019



Lidl GmbH & Co. KG

Milbona Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 13.10.2019/ 14.10.2019/ 16.10.2019/ 18.10.2019



Bartels-Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Tip Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019

Hofgut Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 18.10.2019



EDEKA Zentrale AG & Co. KG

GUT&GÜNSTIG Frische Fettarme Milch ESL 1,5 % Fett (1 Liter) mit den MHD 14.10.2019, 16.10.2019, 18.10.2019, 20.10.2019



Netto Marken-Discount AG & Co. KG

GUTES LAND Frische Fettarme Milch länger haltbar 1,5 % Fett (1 Liter) mit den MHD 14.10.2019, 15.10.2019, 16.10.2019, 18.10.2019, 20.10.2019



REWE Markt GmbH

Ja! Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019/ 20.10.2019



real GmbH

Tip Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019