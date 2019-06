Lebenslange Haft für US-Rechtsextremist

per Mail teilen

In den USA ist ein Rechtsextremist zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er während einer Kundgebung von Neonazis mit dem Auto in eine Gruppe Gegendemonstranten gefahren ist. Bei dem Vorfall in Charlottesville vor knapp zwei Jahren waren eine Frau getötet und 35 weitere Menschen verletzt worden. Ein Bundesgericht hat es nun als erwiesen angesehen, dass der 22-Jährige sich damit mehrerer Hassverbrechen schuldig gemacht hat. Aussicht auf Begnadigung hat er nicht. Der Fall hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt, weil sich US-Präsident Donald Trump damals nicht eindeutig von den Rechtsextremen distanzierte.