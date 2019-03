Lebenslang für Angreifer auf jüdisches Museum in Brüssel

Fast fünf Jahre nach dem Anschlag auf das Jüdische Museum in Brüssel ist der Angreifer zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das hat ein Gericht in der belgischen Hauptstadt angeordnet. Der französische Dschihadist Mehdi Nemmouche hatte im Mai 2014 in dem Museum vier Menschen erschossen. Ein weiterer Angeklagter wurde wegen Beihilfe zu 15 Jahren Haft verurteilt. Der Anschlag auf das Jüdische Museum war der Startpunkt einer ganzen Reihe von Anschlägen in Europa mit Bezug zur Terrormiliz Islamischer Staat.