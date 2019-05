Lebenslang für türkische Soldaten

per Mail teilen

In der Türkei hat ein Gericht rund drei Jahre nach dem gescheiterten Putsch 74 Soldaten zu lebenslanger Haft verurteilt. Den Soldaten wurde vorgeworfen, den Präsidentenpalast und das Parlament angegriffen zu haben. Auch sollen sie den damaligen Generalstabschef und heutigen Verteidigungsminister in Geiselhaft genommen haben. Die türkische Regierung macht den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch 2016 verantwortlich. Seither sind nach Regierungsangaben rund eine halbe Million Menschen wegen angeblicher Gülen-Verbindungen festgenommen worden.