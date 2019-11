Der Wikileaks-Gründer Julian Assange schwebt offenbar in Lebensgefahr. Mehrere Ärzte sollen an den britischen Innenminister appelliert haben, den 48-Jährigen sofort in ein Krankenhaus zu verlegen.

Ärzte warnen davor, dass Wikileaks-Gründer Julian Assange im Hochsicherheitsgefängnis in London sterben könnte. Dauer 1:28 min Gesundheitszustand von Assange soll sich verschlechtert haben Gesundheitszustand von Assange soll sich verschlechtert haben Mehr als 60 Mediziner haben britischen Medienberichten zufolge dringend eine medizinische Versorgung des 48-Jährigen gefordert. Er solle in ein Krankenhaus verlegt werden – sein Leben sei in Gefahr. "Wir dürfen keine Zeit verlieren" Die britische Nachrichtenagentur PA zitiert aus einem Brief an den britischen Innnenminister Priti Patel. Er wurde von Ärzten aus Großbritannien, Australien, Deutschland und Schweden unterzeichnet. Darin ist der dringende Appell zu lesen: "Wir dürfen keine Zeit verlieren." Die Ärzte stützen ihre Bewertung offenbar auf Augenzeugenberichte über einen Auftritt von Assange vor Gericht. Auch der Bericht von Nils Melzer, UN-Sonderberichterstatter für Folter, spiele eine Rolle. Melzer hatte erst kürzlich schwere Vorwürfe erhoben: Assange zeige "typische Anzeichen psychologischer Folter." Assange ist in London in Haft Der Wikileaks-Gründer sitzt seit April in London im Gefängnis. Er muss dort insgesamt 50 Wochen bleiben. Der Vorwurf: Verstoß gegen die Kautionsauflagen. Zuvor lebte Assange fast sieben Jahre in der ecuadorianischen Botschaft in London. Damit wollte er einer Auslieferung an Schweden entgehen. Dort war gegen ihn wegen Vergewaltigungsvorwürfen ermittelt worden. Das Verfahren wurde kürzlich eingestellt: Der Vorfall liege mittlerweile so lange zurück, dass sich die Beweislage deutlich abgeschwächt habe. USA fordern Auslieferung des Wikileaks-Gründers Die USA fordern die Auslieferung von Assange. Ihm wird der Verstoß gegen das Spionagegesetz und das Hacken von Regierungscomputern vorgeworfen. Es geht dabei auch um den Vorwurf, der Whistleblowerin Chelsea Manning geholfen zu haben, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und Afghanistan zu veröffentlichen. Darauf war zu sehen, wie amerikanische Soldaten im Irak-Krieg 2007 wehrlose Menschen aus einem Kampfhubschrauber erschossen. Bei einer Verurteilung in allen 18 Anklagepunkten drohen Assange 175 Jahre Haft. Anhörung im Februar Über Schweden kann Assange nicht mehr an die USA ausgeliefert werden. Eine Auslieferung an die Vereinigten Staaten ist derzeit trotzdem noch möglich: Die US-Justiz hat einen Auslieferungsantrag gestellt, der von den Briten zugelassen wurde. Die Anhörung dazu ist für Februar angesetzt.