Steigt das Lawinenrisiko in den Alpen durch den Klimawandel? In der Wissenschaft wird darüber diskutiert. Eindeutige Belege fehlten aber, sagte der Lawinenforscher Peter Höller.

"Es ist nicht möglich, einen eindeutigen Zusammenhang herzustellen", sagte Höller im SWR. Er arbeitet am österreichischen Bundesforschungszentrum für Wald in Innsbruck.

Dauer 3:26 min Lawinengefahr in den Alpen: Ein Restrisiko bleibt Peter Höller, Lawinenforscher am österreichischen Bundesforschungszentrum für Wald in Innsbruck, im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Stefan Eich.

Auch die These, dass es vor allem im Frühling zu einem höheren Risiko von Nassschneelawinen kommen könne, bewertete er als "sehr vage Annahme". Es müssten noch viele andere Faktoren herangezogen werden.

Weiter hohe Lawinengefahr in den Alpen

Bei dem Lawinenabgang am Samstag im Skigebiet Schnalstal in Südtirol kamen drei Menschen ums Leben. Die Lawinengefahr in der Region sei in den vergangenen Tagen gestiegen. Als Grund nannte der Experte die starken Schneefälle und die hohen Windgeschwindigkeiten.

Risiko auf gesicherten Pisten sehr gering

Trotz des dramatischen Unglücks sei die Gefahr in kontrollierten Skigebieten gering. Bei der Anreise mit dem Auto ins Skigebiet sei das Risiko, einen Unfall zu haben höher, als auf einer geöffneten und gesicherten Piste von einer Lawine getroffen zu werden.

Allerdings bleibe im Gebirge ein gewisses Restrisiko, sagte der Lawinenforscher. "Das ist traurig, aber wahr."