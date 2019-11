Eine Lawine hat am Mont Blanc mehrere Skifahrer verschüttet. Dabei seien zwei Menschen ums Leben gekommen, teilte die italienische Bergwacht mit. Woher sie kamen, ist bisher noch unbekannt. Medien berichten, dass sich die Lawine in rund 3.000 Metern Höhe gelöst habe - in der Nähe einer Seilbahnstation, die Skifahrer von Courmayeur in Italien auf den Mont Blanc bringt.