CDU-Vize-Chef Armin Laschet hat Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer wegen ihrer Pläne, in Nordsyrien eine Schutzzone einzurichten, kritisiert. Man hätte das Ganze besser in der Koalition abstimmen können, sagte Laschet der "Augsburger Allgemeinen Zeitung". Durch Kramp-Karrenbauers Alleingang sei es nicht leichter geworden. Außerdem seien viele Fragen offen, so Laschet - etwa, ob der internationale Einsatz in Nordsyrien eine UN-Blauhelmmission werden solle oder ein Kampfeinsatz.