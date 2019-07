Fast alle Schüler in Deutschland haben Sommerferien - nur in Baden-Württemberg und Bayern noch nicht. Im ganzen Land erwarten Verkehrsexperten daher am Wochenende besonders lange Staus.

Der ADAC erwartet "eines der schlimmsten Reisewochenenden". In Richtung Nord- und Ostsee wird mit viel Verkehr gerechnet, aber auch auf dem Weg in den Süden sowie auf den Autobahnen in Österreich, Kroatien, Frankreich, Italien und der Schweiz. In Österreich gibt es zusätzliche Behinderungen für Urlauber: In Tirol und Salzburg sind an Wochenenden die Nebenstrecken der Autobahnen für Durchreisende gesperrt. Damit sollen die Anwohner entlastet werden. Hier geht es zur Karte mit den aktuellen Verkehrsinfos für Ihre Strecke