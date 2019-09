Lange Schlangen vor Chiracs Sarg

In Paris haben seit dem Mittag Tausende Menschen bei Regen vor der Kathedrale Saint-Louis-des-Invalides ausgeharrt, um dem verstorbenen Präsidenten Jacques Chirac die letzte Ehre zu erweisen. Der Sarg des konservativen Politikers steht im Eingang der Kirche, bedeckt von der französischen Trikolore. Wegen des großen Andrangs soll die Kirche die ganze Nacht geöffnet bleiben. Am Mittag hatten Vertreter verschiedener Religionen eine interreligiöse Zeremonie abgehalten. Am Montag wird es einen Trauertag zu Ehren Chiracs geben. Zu dem Gottesdienst in der Pariser Kirche Saint-Sulpice werden Dutzende Staats- und Regierungschefs erwartet.