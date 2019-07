Signa übernimmt Galeria Karstadt Kaufhof komplett

Die Warenhausgruppe Galeria Karstadt Kaufhof gehört nun komplett dem österreichischen Investor Benko. Dessen Signa-Gruppe hat mitgeteilt, dass sie auch die Anteile des bisherigen Miteigentümers HBC aus Kanada übernommen hat. HBC war an dem Gemeinschaftsunternehmen mit 49,99 Prozent beteiligt. Signa übernehme auch alle Anteile am bislang gemeinsamen Immobilienbestand. Der Kaufpreis beträgt rund eine Milliarde Euro. Karstadt und Kaufhof hatten sich im Dezember zusammengeschlossen. Der Konzern hat in Baden-Württemberg 13 Filialen und in Rheinland-Pfalz zehn.