Bewerbungsfrist in London endet

In Großbritannien hat am frühen Abend die Bewerbungsfrist für die Nachfolge von Tory-Chefin May geendet. Beworben haben sich bisher elf Abgeordnete der konservativen Partei. Als Favorit gilt Ex-Außenminister Boris Johnson. Der Wortführer der Brexit-Befürworter will May auch als Premierminister ersetzen. Ebenfalls gute Chancen werden dem jetzigen Außenminister Hunt eingeräumt. Auch er befürwortet den Brexit und hat die EU unter anderem mit der Sowjetunion verglichen. Wer letztendlich das Rennen macht, das entscheiden die Abgeordneten und die Mitglieder der konservativen Partei in mehreren Wahlgängen.