Landgericht Koblenz bestätigt Urteile gegen Atomwaffengegner

Das Landgericht Koblenz hat in einem Berufungsverfahren die Urteile gegen vier Atomwaffengegner bestätigt. Sie müssten wegen Hausfriedensbruch jeweils 30 Tagessätze zahlen, berichtet der Evangelische Pressedienst. Die Aktivisten hatten vor drei Jahren an einer Protestaktion auf dem rheinland-pfälzischen Luftwaffenstützpunkt Büchel teilgenommen und dort vorübergehend die Start- und Landebahn blockiert. Die Angeklagten hatten argumentiert, sie hätten das Recht zum Widerstand, weil Deutschland gegen den Atomwaffensperrvertrag verstoße. Auf dem Stützpunkt in Büchel werden immer noch 20 US-Atombomben vermutet, die im Kriegsfall von deutschen Piloten über ihren Zielen abgeworfen werden müssten.