Landes-SPD bestätigt Parteiausschluss von Sarrazin

Die Schiedskommission der Berliner Landes-SPD hat den Parteiausschluss des ehemaligen Berliner Finanzsenators Thilo Sarrazin bestätigt. Sarrazins Anwälte haben bereits angekündigt, in Berufung zu gehen und vor die SPD-Bundesschiedskommission zu ziehen. Sarrazin selbst will im Zweifelsfall bis vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, um einen Parteiausschluss zu verhindern. Das kann allerdings Jahre dauern. Bis dahin bleibt er SPD-Mitglied. Die Sozialdemokraten werfen ihm vor, in seinen Büchern rassistische und antimuslimische Thesen zu vertreten und damit der Partei zu schaden.