Landbevölkerung altert schneller

Die Überalterung der Gesellschaft in Deutschland trifft ländliche Regionen besonders hart. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Instituts für deutsche Wirtschaft. Demnach stieg das Durchschnittsalter auf dem Land zwischen 1995 und 2016 auf 44,8 Jahre an. Damit war die Landbevölkerung mehr als fünf Jahre älter als vor dem genannten Zeitraum. Zugleich sind Menschen auf dem Land heute knapp zwei Jahre älter als in den Großstädten. Die Forscher begründen das damit, dass immer mehr junge Menschen für Studium oder Beruf vom Land wegziehen. Zudem entschieden sich jüngere ausländische Zuwanderer oft für ein Leben in der Stadt.