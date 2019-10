Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will Kinderrechte im Grundgesetz verankern. Bis zum Jahresende werde sie einen entsprechenden Entwurf vorlegen, sagte sie in Berlin. Das Bundesverfassungsgericht habe immer wieder auf die besondere Schutzwürdigkeit von Kindern hingewiesen. Das solle jetzt auch in der Verfassung festgehalten werden. Union und SPD hatten das bereits in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Die dafür zuständige Arbeitsgruppe hat sich aber bisher noch nicht auf eine Formulierung einigen können.