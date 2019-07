Lambrecht will Druck auf Rechtsradikale erhöhen

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) fordert ein härteres Vorgehen gegen Rechtsextreme. Anlass sind der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) und der Mordversuch an einem Eritreer in Wächtersbach. Der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sagte die Justizministerin, der Verfolgungsdruck auf Rechtsextremisten müsse massiv erhöht werden. Besonderes Augenmerk legt Lambrecht auf die Hasskriminalität im Internet. Polizei und Staatsanwaltschaften müssten alles tun, um diese effektiv zu verfolgen. Die Bundesjustizministerin sagte, man sehe, wie Hass im Netz in brutale Gewalt umschlagen könne. Der Bund unterstütze deshalb die Länder darin, das Personal und die digitalen Kompetenzen der Justiz weiter auszubauen.