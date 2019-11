Justizministerin schlägt Reise-Abgabe für Pauschalreisen vor

per Mail teilen

Nach der Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook hat Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) einen Reisefonds vorgeschlagen. In den sollten Kunden und Reiseveranstalter einzahlen, sagte die SPD-Politikerin der "Bild"-Zeitung. Wenn Reiseveranstalter Pleite gingen, könne der Fonds dann in Anspruch genommen werden. Pauschalreisen dürften dadurch teurer werden, so Lambrecht. Sie bezeichnete den zu erwartenden Preisanstieg aber als gering. Nach der Thomas-Cook-Pleite belaufen sich dem Bericht zufolge die Forderungen der Urlauber bisher auf 250 Millionen Euro. Die gesetzlich vorgeschriebene Insolvenzversicherung steht aber wohl nur für 110 Millionen Euro ein.