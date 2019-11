Lam verurteilt Gewalt bei Protesten in Hongkong

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat die Gewalt bei den aktuellen Protesten verurteilt. Mindestens 60 Menschen seien verletzt worden, die Menschen sollten sich nicht an illegalen Aktivitäten beteiligen. Es sei Wunschdenken, dass die Hongkonger Regierung irgendwelche Forderungen erfülle, wenn Demonstranten randalierten, sagte Lam. Seit dem Morgen blockieren Demonstranten wichtige Verkehrsachsen und Bahnverbindungen. An Hochschulen legten sie Feuer und schlugen Fensterscheiben ein. Die Polizei ging mit Tränengas, Gummigeschossen und Wasserwerfern gegen die Protestierenden vor. Ein Polizist schoss am Morgen einen Demonstranten an und verletzte ihn schwer.