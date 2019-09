per Mail teilen

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat Gerüchte zurückgewiesen, wonach sie zurücktreten will. Sie habe es nicht einmal in Erwägung gezogen, mit der chinesischen Regierung über einen Rücktritt zu diskutieren, sagte Lam vor Journalisten. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte eine Tonaufnahme verbreitet. Darin soll Lam gesagt haben, wenn sie die Wahl hätte, würde sie die Verantwortung für die andauernden Massenproteste in Hongkong übernehmen und zurücktreten.