Lage in Hongkong angespannt aber ruhig

In Hongkong bleibt die Lage nach den Protesten gegen ein geplantes Auslieferungsgesetz angespannt. Gestern hatten wieder

Zehntausende Demonstranten das Parlament umstellt und gegen das Gesetz protestiert. Polizisten gingen mit Gummigeschossen und Tränengas gegen sie vor. Mehr als 70 Menschen mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Das Gesetz würde den Hongkonger Behörden erlauben, von der chinesischen Justiz verdächtigte Bürger an China auszuliefern. Kritiker warnen, dass Inhaftierten in China Misshandlungen drohten.