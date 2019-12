Es ist ein Prestige-Objekt für Russlands Präsident Putin und im Ausland äußerst umstritten: die gewaltige Brücke auf die Krim. Jetzt gab Putin den Teil für den Zugverkehr höchstpersönlich frei.

Den Autobahnteil der mit 19 Kilometern längsten Brücke Russlands hatte der russische Präsident Wladimir Putin schon vor eineinhalb Jahren eröffnet. Am Montag folgte dann der Gleisteil. In Kertsch auf der Krim stieg der Präsident in den ersten Zug, der über die Brücke zur russischen Halbinsel Taman fuhr.

Dauer 1:27 min Russland: Schon zu Zarenzeiten von solcher Brücke geträumt Martha Wilczynski berichtet über die Eröffnung der Brücke für den Zugverkehr.

Fünf Jahre lang keine Bahnverbindung

3,3 Milliarden Euro soll der Bau der Verbindung zwischen Festland und Krim über die Meerenge von Kertsch gekostet haben. Damit ist es erstmals seit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland wieder möglich, mit der Bahn dorthin zu reisen. Die Ukraine, zu deren Staatsgebiet die Krim eigentlich gehört, hatte den Zugverkehr 2014 eingestellt.

Russland will damit den Tourismus ankurbeln, der nach der Übernahme der wegen des milden Klimas beliebten Urlaubsgegend deutlich zurückgegangen ist. Geplant sind tägliche Verbindungen von der Hauptstadt Moskau und von St. Petersburg. Von der Ostsee-Metropole startete der erste Zug mit 530 Reisenden an Bord zeitgleich mit dem Kurzzug von Kertsch. Die Passagiere sollen in der Nacht auf Mittwoch auf der Krim ankommen. Von 2020 an sollen auch Güterverbindungen starten und so der Warenverkehr ausgebaut werden.

Putin schwärmt von ihrer Schönheit

In der Lokführerkabine gab Putin persönlich den Startschuss für die erste Fahrt. Anschließend zeigte ihn das russische Fernsehen beim Tee mit mehreren Arbeitern. Er lobte die Brücke als wahre "Schönheit" und erklärte, dass sein Land damit gezeigt habe, dass es in der Lage ist, "solche Infrastrukturprojekte auf Weltniveau umzusetzen".

"Das ist nicht nur die größte Brücke Russlands, sondern von ihrer Ausdehnung her auch die größte Brücke in Europa." Wladimir Putin

Ukraine bestraft beteiligte Baufirmen

Vor vier Jahren hatte der Bau der Brücke begonnen - trotz des Widerstands der Ukraine und der internationalen Gemeinschaft. Gegen Russland gab es nach der Annexion internationale Sanktionen. Die Ukraine verhängte Strafen gegen am Bau beteiligte Firmen.