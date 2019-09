LKW-Kartell: Bahn will Schadenersatz

per Mail teilen

Die Deutsche Bahn fordert im Zusammenhang mit dem sogenannten LKW-Kartell Schadenersatz in Höhe von rund 500 Millionen Euro. Weil Lastwagen-Hersteller ihre Preise abgesprochen hatten, habe die Bahn gemeinsam mit der Bundeswehr und weiteren Unternehmen aus der Privatwirtschaft deutlich zu viel bezahlt, teilte die Konzernleitung mit. Nun soll Klage beim Landgericht München eingereicht werden. Die EU-Kommission hatte wegen der Bildung eines Kartells in den Jahren 2016 und 2017 Geldbußen in einer Höhe von fast vier Milliarden Euro gegen mehrere Lastwagenhersteller verhängt - darunter auch MAN und Daimler.