Digitales Feuerwerk ist ein technischer Fortschritt, der die Welt besser macht, meint Martin Rupps. LED-Kaminfeuer und -Altarkerzen überzeugen ihn dagegen nicht.

Die ersten Feuerwerks-Prospekte flatterten mir bereits ins Haus. Bei den meisten Produkten handelt es sich um sogenanntes Verbrennungsfeuerwerk, das ein bisschen nach Schwarzpulver riecht und mordsmäßig kracht. Aber Menschen und Tiere erschreckt und sie verletzen kann – und es verursacht eine enorme Menge schädlichen Feinstaub.

Bereits jetzt flattern Prospekte für den Feuerwerksverkauf 2019 ins Haus SWR

Verbrennungsfeuerwerk und Verbrennungsmotor teilen das Schicksal, Auslaufmodelle zu sein. Immer mehr Städte und Gemeinden verbieten das private Böllern an Silvester, in Stuttgart zum Beispiel in der Altstadt, und organisieren eigene Farbenspiele mit LED- oder Lasertechnik. Der "Krach" kommt vom Computer. Statt Böllerschläge klassische Musik.

Das digitale Feuerwerk zählt für mich zu den Beispielen, wie technischer Fortschritt die Welt besser – in diesem Fall ganz wörtlich musikalischer und gestankfreier – macht. Jede Zeit nutzt die Technik, die ihr zur Verfügung steht. Ich weine den "Zehnerschlägen" oder "Chinakrachern" keine Träne nach.

Im Kleinen allerdings darf es gern weiter flackern und rußen – ein Kaminfeuer auf dem LED-Bildschirm oder eine LED-Kerze zum "Anzünden" in der Kirche geht gar nicht!