In Brandenburg und Sachsen hat der Wahlkampf-Endspurt begonnen, die

AfD könnte ganz vorn landen. Das wollen die Grünen aber verhindern und auch im Osten Deutschlands an ihren Höhenflug anknüpfen. Die Aussichten darauf sind - zumindest laut der Umfragen - gar nicht so schlecht.

Die Grünen sind im Höhenflug und könnten bald auch in Brandenburg und Sachsen mitregieren. Das sagen zumindest Umfragen. Dass die Grünen dabei gerade in Sachsen und Brandenburg ungeahnte Hochs erreicht haben, macht Parteichefin Annalena Baerbock froh – aber nicht übermütig, sagte sie im rbb-Interview mit SWR-Berlin-Korrespondentin Angela Ulrich. Baerbock: "Regieren: ja – aber nicht um jeden Preis" Auch in den ostdeutschen Ländern mitregieren, an diesen Gedanken könnte sich die Parteichefin gewöhnen. Aber sie sagt auch: nicht um jeden Preis. Welche Themen und Prinzipien für die Grünen essentiell sind, hören sie nachfolgend. Dauer 0:26 min Annalena Baerbock: "Grüne wollen mitregiere, haben aber ihre Prinzipien" Annalena Baerbock, Parteichefin der Grünen, im rbb-Interview mit Angela Ulrich aus unserem Hauptsadtstudio. Baerbock: "Jegliche Unsicherheit hilft der AfD" Hätten die Grünen mehr Verantwortung in Brandenburg und Sachsen, dann müssten Bahnlinien ausgebaut und kleine Zulieferbetriebe für erneuerbare Energien unterstützt werden, so Baerbock weiter. Besonders wichtig sei es allerdings, den Menschen klarzumachen, wohin die Reise geht. Derzeit herrsche nämlich zu viel Unsicherheit – und die helfe der AfD, so Baerbock weiter. Warum Baerbock die AfD als große Gefahr für ländliche Regionen bezeichnet, hören Sie im Audio. Dauer 0:56 min Annalena Baerbock: "AfD schadet ländlichen Regionen mit Hetze" Annalena Baerbock, Parteichefin der Grünen, im rbb-Interview mit Angela Ulrich aus unserem Hauptstadtstudio.