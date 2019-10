Kurdenmilizen beginnen Rückzug aus Nordsyrien

Drei Tage nach Beginn der Waffenruhe in Nordsyrien haben die Kurdenmilizen mit dem Rückzug aus dem umkämpften Gebiet begonnen. Das berichten kurdische und türkische Quellen übereinstimmend. Nach dem Einmarsch der Türkei sorgen sich Hilfsorganisationen um die Menschen in der Region. Der Norwegische Flüchtlingsrat sprach von totalem Chaos. Hunderttausende lebten in Angst, sagte ein Sprecher dem Sender "CNN International". Bereits vor Beginn der türkischen Offensive hätten mehr als 100.000 Vertriebene in Lagern in Nordsyrien gelebt. Sie seien von humanitären Helfern versorgt worden, die inzwischen teils selbst fliehen mussten. Das UNO-Nothilfebüro berichtet, dass mindestens 160.000 Menschen aus Nordsyrien fliehen, darunter etwa 70.000 Kinder.