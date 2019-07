Nach eigenen Angaben hat die Polizei in der russischen Hauptstadt Moskau bei einer nicht genehmigten Kundgebung rund 300 Personen festgenommen. Dem Bürgerrechtsportal OWD-Info zufolge kamen am Samstag doppelt so viele Demonstranten in Polizeigewahrsam.

Mit allen Mitteln versuchten die Behörden, die nicht genehmigte Demonstration zu unterbinden. Der Platz vor dem Moskauer Rathaus war bereits am Morgen wegen Renovierungsarbeiten gesperrt worden. Überall hatten die Behörden Zäune und Gitter errichtet. Dauer 0:48 min "Ich habe das Recht, zu wählen" In der russischen Hauptstadt Moskau hat die Polizei Hunderte Menschen während einer nicht genehmigten Demonstration festgenommen. Festnahmen und Hausdurchsuchungen Sicherheitskräfte waren mit einem massiven Aufgebot vor Ort. Sie kontrollierten Passanten, im Minutentakt wurden Aktivisten festgenommen und zu wartenden Bussen gebracht. Wie es in einer Mitteilung heißt, müssen sie sich nun wegen "Störung der öffentlichen Ordnung" verantworten. Nach Polizeiangaben haben rund 3.500 Menschen an der Demo teilgenommen. Zuvor hatte die Polizei bereits Wohnungen und Büroräume von Anhängern des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny durchsucht. Mehrere Oppositionspolitiker wurden verhaftet, darunter Ilja Jaschin, Dmitri Gudkow und Iwan Schdanow. In den vergangenen Wochen hatten sie immer wieder zu Protesten aufgerufen. Unabhängige Kandidaten und Oppositionelle sollen zu Wahl zugelassen werden Oppositionspolitiker verschiedener Parteien und Gruppierungen machen seit einigen Wochen mobil. Ihr Protest richtet sich gegen die Entscheidung der Behörden, sie nicht zur Wahl des Moskauer Stadtparlaments am 8. September zuzulassen. Ihre Kandidaturen waren wegen angeblicher Formfehler in ihren Unterlagen abgelehnt worden oder, weil ihnen bei ihrer Registrierung die notwendigen Unterschriften gefehlt haben sollen. Die Opposition bezeichnet das als Farce. Sie will weiter zu Aktionen für freie Wahlen aufrufen.