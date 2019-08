In Philippsburg haben mehr als 60 Einsatzkräfte am Samstagabend im Hardtsee nach einer angeblich vermissten Person gesucht. Ein Anrufer hatte per Notruf mitgeteilt, dass im Bereich des Kieswerks ein Mann von einem Schwimmbagger gesprungen und nicht mehr aufgetaucht sei. Am Baggersee befragten die Rettungskräfte Angler und weitere Zeugen - ohne Ergebnis. Auch der ursprüngliche Hinweisgeber war nicht mehr telefonisch zu erreichen. Die Suche wurde nach zwei Stunden eingestellt. mehr...