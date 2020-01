Mit dem Konzept zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus „Erinnerung, Erbe und Wandel“ will die Stadt Nürnberg die „unrühmliche Vergangenheit“ natürlich nicht wie ein Alleinstellungsmerkmal vor sich hertragen, meint Florian Dierl, der Leiter des Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Die Stadt will sich für die Kulturhauptstadt Europa 2025 bewerben. Doch komme man allein mit dem monumentalen Gebäude des Reichsparteitags auch nicht um eine Thematisierung dieses Erbes der Stadt in der Bewerbung herum. So müsse man eher zeigen, dass man auch für die nachkommenden Generationen ein Konzept habe, sich mit der Vergangenheit verantwortungsvoll auseinander zu setzen. So ist etwa geplant, dass in einer Halle des Geländes ein Kunstzentrum entstehen könnte. Damit würde man die Stätten „neu bespielen“ und nutzen. Zurzeit stünden diese leer. Die Verbindung des Geländes mit einer künstlerischen Initiative wäre für die Stadt Nürnberg sicherlich ein „großer Gewinn“, sagt der Leiter des Dokumentationszentrums. mehr...