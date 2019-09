per Mail teilen

Der künftigen EU-Kommission unter Leitung von Ursula von der Leyen (CDU) gehören fast genauso viele weibliche wie männliche Kommissare an. Nach Angaben aus Brüssel werden 13 Frauen und 14 Männer die Spitzenposten besetzen. Morgen will von der Leyen bekannt geben, wer welchen Posten erhalten soll. Dann muss das Europaparlament ihrem Vorschlag noch zustimmen. In der noch bis Ende Oktober amtierenden EU-Kommission sind nur neun Frauen vertreten.