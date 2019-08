per Mail teilen

Die Grünen-Politikerin Renate Künast will, dass Energy-Drinks nicht mehr an Jugendliche unter 16 Jahren verkauft werden. Künast hat dem Handelsblatt erklärt, in großen Mengen seien die Getränke gefährlich – eine Altersbeschränkung sei das wirksamste Mittel dagegen. Die CDU-Politikerin Gitta Connemann hält nichts von der Forderung: Verkaufs-Verbote erhöhten nur den Reiz für Jugendliche.