Kritik an Zwangspensionierungen von polnischen Richtern

Polen droht in der EU eine weitere juristische Niederlage. Der Generalanwalt des Europäischen Gerichthofs in Luxemburg hat Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Zwangspensionierungen polnischer Richter geäußert. Sein Gutachten gilt als Entscheidungsgrundlage für das Gericht. 2017 hatte die rechtskonservative polnische Regierung die Ruhestandsregeln für Richter geändert: Männer wurden dadurch schon mit 65 Jahren in Pension geschickt, Frauen mit 60. Offenbar ging es darum, eine unliebsame Richterin früher loszuwerden. Der Generalanwalt sieht in den unterschiedlichen Altersregelungen bei Männern und Frauen einen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot.