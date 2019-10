Kritik an Trump wegen Truppenabzug aus Nordsyrien

US-Präsident Donald Trump wird in den eigenen Reihen für seinen Plan kritisiert, die amerikanischen Soldaten vollständig aus Nordsyrien abzuziehen. Der republikanische Politiker Lindsay Graham sprach von einer kurzsichtigen und verantwortungslosen Entscheidung. Damit werde die syrisch-türkische Grenzregion in weiteres Chaos gestürzt. Die US-Soldaten haben bisher den Kampf eines kurdischen Rebellenbündnisses gegen IS-Terroristen unterstützt, dass die Grenzregion im Norden Syriens kontrolliert. Die Türkei sieht in den kurdischen Kämpfern jedoch Terroristen und will militärisch gegen sie vorgehen. Die Vereinten Nationen, die Europäische Union und Russland warnten jedoch vor den Folgen.