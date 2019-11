Die CDU steckt mitten in einem schmerzhaften personellen und politischen Häutungsprozess, den die anderen Parteien bereits durchlaufen haben, meint Martin Rupps.

In der CDU kracht es. Friedrich Merz, der so gerne Parteivorsitzender geworden wäre, wirft Bundeskanzlerin Angela Merkel "Untätigkeit und mangelnde Führung" vor. Tilman Kuban, Vorsitzender der Jungen Union, spricht von einer "offenen Führungsfrage". Die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer selbst fordert ihre Gegner auf, aus der Deckung zu kommen.

Einst vergraulte Angela Merkel Friedrich Merz als Vorsitzenden der CDU-Bundestagsfraktion picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Picture Alliance/Picture Alliance

Es geht um noch offene persönliche Rechnungen. Friedrich Merz, der von zwei Frauen tief Gedemütigte, will Rache an diesen Frauen. Es geht aber auch um die künftige Strategie der Partei. Politiker wie Merz wollen die CDU wieder nach rechts rücken. Dorthin, wo die AfD-Wähler sind.

Last but not least geht es um einen Kulturwandel, den die anderen Parteien bereits vollziehen mussten. Bei der Entscheidung über Vorsitzende oder Kanzlerkandidaten werden die Mitglieder stärker einbezogen. An der Parteispitze stehen meist jeweils eine Frau und ein Mann.

Die CDU steckt mitten in einem schmerzhaften Häutungsprozess, der durch die lange Kanzlerschaft von Angela Merkel aufgeschoben wurde. Die Partei ist dabei, sich personell und politisch zu erneuern. Es ist ein Sturz in die Gegenwart. Angela Merkel geht und die alte Volkspartei CDU gleich mit. Ich setze darauf, dass die neue CDU bescheidener, lebensnäher und innerparteilich demokratischer daherkommen wird.