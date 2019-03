per Mail teilen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will weniger Geld für die Unterbringung und Integration von Migranten bereitstellen - auch wegen sinkender Fallzahlen. Das sorgt für Kritik von allen Seiten.

Der Vorschlag des Bundesfinanzministers ist indiskutabel, sagt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in der "Rheinischen Post". Und macht damit klar, er wird die geplante Kürzung der Bundesmittel für die Versorgung von Flüchtlingen nicht einfach hinnehmen.

Wer in diesen Zeiten bei der Integration kürze und hochverschuldete Kommunen mit sozialen Brennpunkten alleine lasse, so Laschet, habe jede Sensibilität für gesellschaftsliche Priorität verloren.

Dauer 01:12 min Kritik an Etatplanung für Verteidigung Anja Güntger berichtet über den Streit über den Rüstungsetat Der Flüchtlingsetat ist nicht die einzige Baustelle für Bundesfinanzminister Scholz. Auch die Eckwerte für das Verteidigungsbudget sorgen für viel Kritik, wie Hauptstadt-Korrespondentin Anja Günther im Audio berichtet.

Erhebliche Diskussionen erwartet

Auch Hessen Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) ärgert sich über die geringe Pauschale. Er geht davon aus, dass die Pläne noch zu erheblichen Diskussionen zwischen Bund, Ländern und Kommunen führen.

Der Städte- und Gemeindebund schlägt ebenfalls Alarm: Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg ist überzeugt: Jetzt an Mitteln zu sparen bedeute, den Integrationserfolg zu gefährden.

Gut drei Milliarden Euro weniger eingeplant

Und auch Malu Dreyer, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, warnt ihren Parteifreund Scholz davor, die Mittel zu kürzen. Zwar stiegen die Zugangszahlen der Geflüchteten nicht mehr, die Anforderungen an Integrationsarbeit seien aber nach wie vor hoch.

Weil immer weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen, plant das Finanzministerium in den kommenden Jahren deutlich weniger Geld dafür im Haushalt ein - so will der Bund mittelfristig nur noch 1,3 Milliarden Euro statt bisher 4,7 Milliarden Euro pro Jahr bezahlen.