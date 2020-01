Bei einem Krisentreffen in Brüssel beraten die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und Italiens über die Lage in Libyen. Dabei soll es vor allem um die Entsendung türkischer Truppen in das nordafrikanische Land gehen. Die Türkei will dort gegen einen abtrünnigen General vorgehen, der Libyen unter seine Kontrolle bringen will und dabei von Russland unterstützt wird. Die EU-Länder fürchten, dass sich der Bürgerkrieg in Libyen durch das türkische Eingreifen verschärft.