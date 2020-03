Andere Staaten sind da schon weiter - Deutschland handelt eher bedacht, wenn es um das Coronavirus geht. Der Virologe Martin Stürmer findet die Maßnahmen der Bundesregierung grundsätzlich gut - mit einer Ausnahme.

Stürmer hält das schrittweise Vorgehen der Bundesregierung für sinnvoll. "Es gibt nicht allgemeine Maßnahmen, sondern es wird auf das Ausbruchsgeschehen reagiert"", sagte er im SWR. So habe man in Nordrhein-Westfalen relativ breit reagiert. In anderen Bundesländern, in denen man die Infektionsketten sehr gut kenne, habe man die betroffenen Personen identifiziert und quarantänisiert und entsprechend dafür gesorgt, dass die weitere Verbreitung eingedämmt werde.

Knackpunkt Großveranstaltungen

In anderen europäischen Ländern werden Events ab einer bestimmten Publikumsgröße komplett verboten. Hier sieht Stürmer möglicherweise auch noch Nachholbedarf in Deutschland. "Es mag sein, dass wir da zu zögerlich sind. Gerade bei Fußballspielen der Bundesliga sind etliche Tausend Fans immer wieder zusammen." Da ließe sich darüber nachdenken, "möglicherweise restriktiver zu handeln, so wie unsere Nachbarn".

Schulen und Kitas erstmal dicht machen?

Forderungen nach Schließungen von Schulen und Kindergärten hält Stürmer für zu radikal. Man müsse sich überlegen, was das für das öffentliche Leben bedeute: "Wenn ich bei gerade mal 130 Infizierten für zwei Wochen die Schulen in Regionen schließe, in denen das Virus nicht mal in der Nähe ist, wage ich zu bezweifeln, dass die Bevölkerung da mitgeht."

Wie überträgt sich das Coronavirus?

Das Coronavirus überträgt sich vor allem über Tröpfcheninfektion. Deswegen rät Stürmer vor allem dazu, ausgiebig die Hände zu waschen und nur in die Armbeuge zu husten und zu niesen.

Außerdem müsse man sich immer hinterfragen: "Muss ich jede Party und Großveranstaltung mitnehmen, auf die ich gehen möchte? Und wenn man dann doch draußen ist, dann sollte man um stark hustende und niesende Menschen einen kleinen Bogen machen."