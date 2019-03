per Mail teilen

Venezuela kommt nicht zur Ruhe: Am Donnerstag waren weite Teile des Landes stundenlang ohne Strom, Außenminister Maas droht mit neuen Sanktionen - wenige Tage nach der Ausweisung des deutschen Botschafters.

Venezuelas Regierung muss nach Angaben von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) damit rechnen, dass die EU eventuell neue Strafen verhängt. Maas sagte im ZDF, die EU-Außenminister hätte bei ihrem letzten Treffen über diese Möglichkeit gesprochen.

Venezuelas Präsident Nicolas Maduro hat am Mittwoch den deutschen Botschafter Daniel Kriener ausgewiesen, weil er sich in die Innenpolitik eingemischt haben soll. Kriener hatte zuvor den selbst ernannten Übergangspräsident Juan Guaidó gemeinsam mit anderen Diplomaten vom Flughafen in Caracas abgeholt - um eine Verhaftung des Oppositionspolitikers zu verhaften.

Deutsche Botschaft in Caracas, Venezuela picture-alliance / Reportdienste Fotograf: Rafael Hernandez/dpa

"Starker Eingriff in die Innenpolitik"

Der ehemalige Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Jürgen Chrobog, sieht darin "einen starken Eingriff in die Innenpolitik eines Landes". So etwas könne ein Botschafter nicht selbst entscheiden. Dafür brauchte er schon die Rückendeckung des Bundesaußenministers, so Chrobog im SWR.

Chrobog war lange deutscher Botschafter in den USA. Im SWR verwies er auf die besondere Situation in Venezuela. Deshalb müsse man sich fragen, auf welche Seite man sich stelle: "auf die der Zukunft und der Menschen, die auch furchtbar leiden - oder ob man festhält, an den alten Machthabern und seinem System."

Das Handeln Krieners sei "unüblich", aber "richtig" gewesen. Im SWR sagte er: "Es ist sicherlich nicht so ganz dem Völkerrecht entsprechend, aber es war schon eine Entscheidung, die ich für richtig halte und die ich teile."

