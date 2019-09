Zwei Monate lang hielt der Iran den Öltanker fest. Am Freitagmorgen ist das Schiff aus dem Hafen von Bandar Abbas ausgelaufen.

Seit dem 19. Juli hielten die iranischen Behörden den Öltanker fest. Als Begründung gaben sie an, die "Stena Impero" habe Vorschriften des Seerechts im Persischen Golf missachtet. Seit 9:00 Uhr am Freitagmorgen ist das Schiff wieder auf See, der Iran hat dem Schiff die Weiterfahrt erlaubt.

Die "Stena Impero" ist jetzt auf dem Weg nach Dubai. Unter anderem soll die Crew dort medizinisch untersucht werden, sagte Reedereichef Erik Hånell dem schwedischen Radio. "Die Familien der Besatzungsmitglieder wurden informiert und die Firma trifft derzeit Vorbereitungen, ihre geschätzten Seefahrer bei erster Gelegenheit nach Hause zu bringen." Gegen 12:00 Uhr am Mittag habe der Öltanker internationale Gewässer erreicht.

ARD-Korrespondentin Karin Senz erklärt die Hintergründe zum Fall "Stena Impero".

Dauer 1:10 min Stena Impero hat iranischen Hafen verlassen Stena Impero hat iranischen Hafen verlassen

Iran ließ mehrere Besatzungsmitglieder frei

Ursprünglich waren auf der "Stena Impero" 23 Crew-Mitglieder. Schon Anfang September ließen die Behörden im Iran sieben Besatzungsmitglieder frei. Am Montag hieß es dann, der Iran habe das rechtliche Verfahren gegen den Tanker abgeschlossen.

Hin und Her um Öltanker

Zwei Wochen bevor der Iran die "Stena Impero" festgesetzt hat, hat Großbritannien einen Tanker mit Öl aus dem Iran in Gibraltar an der Weiterfahrt gehindert. London begründete das damit, dass die "Grace 1" auf dem Weg nach Syrien gewesen sei. Eine Öl-Lieferung an die Regierung in Damaskus verstoße aber gegen EU-Sanktionen.

Teheran sagte zu, die Lieferung nicht nach Syrien zu bringen und das Schiff durfte weiterfahren. Später wurde das Schiff aber doch vor der Küste Syriens gesichtet - unter dem neuen Namen "Adrian Darja 1".