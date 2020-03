Eine Million Menschen sollen schon aus der umkämpften Region Idlib im Nordwesten Syriens geflohen sein. Die Zurückgebliebenen leben unter unwürdigen Bedingungen. Für sie könnte es jetzt Hoffnung geben.

Russland und die Türkei haben sich auf eine Waffenruhe rund um die Rebellenhochburg Idlib geeinigt. Um kurz nach Mitternacht zum Freitag soll sie in Kraft treten, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan bei seinem Besuch in Moskau.

Russlands Staatspräsident Wladimir Putin sagte, dass nach rund sechs Stunden Gespräch ein gemeinsames Dokument entstanden sei, das der Umsetzung des Waffenstillstandes diene. Eigentlich gilt in der Region bereits eine Waffenruhe. In den vergangenen Wochen war aber das syrische Militär mit russischer Unterstützung weiter in dem Gebiet vorgerückt.

Sichere Hilfe für Flüchtlinge in Nordsyrien

Die Türkei und Russland versprachen nun, sich dafür einzusetzen, dass die Waffenruhe auch halte und dass Hilfsgüter an die Menschen in Not gelangen könnten. Hunderttausende Menschen fliehen derzeit vor den syrischen und russischen Angriffen in Richtung türkische Grenze. Wegen der großen Zahl an Flüchtlingen kommen Hilfsorganisationen kaum noch damit hinterher, sie zu versorgen.

Den Menschen in Idlib, aber auch in ganz Syrien gehe es sehr schlecht, sagte Kayu Orellana im SWR. Er ist Experte für humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz bei der Hilfsorganisation "Help - Hilfe zur Selbsthilfe". Er selbst war lange Zeit in Syrien und hat täglich Kontakt mit Helfenden vor Ort.

Dauer 3:21 min Orellana: Auch Menschen aus sicheren Gebieten denken an Flucht Die Lage für die Menschen in Syrien beschreibt Kayu Orellana im Gespräch mit Andreas Böhnisch. Orellana arbeitet für die Hilfsorgansisation "Help", war selbst lange in Syrien und hat täglich Kontakt zu Helfenden vor Ort.

Eine Million Menschen auf der Flucht

Allein im syrisch-türkischen Grenzgebiet bei Idlib gebe es mehr als eine Million Menschen, die unmittelbar durch die aktuellen Kampfhandlungen vertrieben worden seien. Elend und Leid gebe es in ganz Syrien, beispielsweise im Nord-Osten, wo die Türkei im Herbst vergangenen Jahres mit einer militärischen Offensive gegen kurdische Milizen vorging.

Auch Menschen in eher sicheren Gebieten Syriens würden inzwischen erwägen, zu fliehen, erklärte Orellana. Das liege auch an der dramatischen Wirtschaftslage.

"Die Lange in ganz Syrien ist absolut desaströs" Kayu Orellana, Hilfsorganisation "Help"

Bevölkerung in Syrien kann sich kaum selbst versorgen

Ein großes wirtschaftliches Problem sei der Währungsverfall im Land. In den vergangenen zwei Monaten sei sie wieder - je nach Region - um 200 bis 300 Prozent eingebrochen. "Das heißt, die Möglichkeit für die Menschen ihre Grundbedarfe zu decken, ist überhaupt nicht gegeben", sagte Orellana. Das Einkommen der Menschen sei zu gering, um "exorbitante Preise" zu bezahlen.

Und auch auf der Einkommensseite sieht es auch nicht gut aus. Das liege an den Sanktionen der EU und der Vereinten Nationen, "wodurch auch die Wirtschaft krankt", so Orellana. Die meiste Ressourcen würden für den Krieg verwendet - sowohl von Assad als auch von den Rebellen. Dadurch sei die Bevölkerung in den meisten Landesteilen nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen. "Besonders dramatisch ist es in Idlib und im Nordosten."

Politische Lösung gefordert

Seine Hilfsorganisation könne das Leid der Menschen in Syrien lindern. Orellana gab jedoch zu bedenken, dass dies keine langfristige Lösung sein könne: "Die humanitäre Hilfe ist nicht die Therapie, die das Ganze bräuchte." Sie sei eher etwas wie ein Pflaster oder eine Bandage. Die Therapie müsse "auf einem politischen Level entstehen".

Von dem Treffen von Erdogan mit Putin erhofft sich Orellana einen Waffenstillstand für Idlib. Diese Hoffnung hat auch der türkische Präsident. Am Montag sagte Erdogan in einer Fernsehübertragung, er hoffe darauf, dass Putin "die notwendigen Maßnahmen wie eine Feuerpause ergreifen wird, und wir eine Lösung in der Sache finden werden". Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, Russland sei "die Zusammenarbeit mit unseren türkischen Partnern äußerst wichtig".

Hintergrund zum Syrien-Konflikt Russland und die Türkei stehen im Syrien-Konflikt auf verschiedenen Seiten – und dass, obwohl sie in anderen Bereichen wie beispielsweise Handel oder Verteidigung zusammenarbeiten. Zudem verbindet Erdogan und Putin angeblich eine enge Freundschaft. In Syrien unterstützt Russland jedoch Machthaber Assad, die Türkei hingegen die Rebellen.

Helfer nicht in Gefahr bringen

Ein Waffenstillstand ist für Syrien-Experte Orellana eine Grundvoraussetzung für humanitäre Hilfe. Nur so könne man Zugang zu den Menschen bekommen, die diese benötigen. Wichtig sei, "dass wir unser Personal nicht offensichtlicher Gefahr aussetzen".

Verwunderung gebe es in seiner Hilfsorganisation über die Zurückhaltung der EU und des Westens, die es lange Zeit im Syrien-Konflikt gegeben habe. Zwar gebe es Sanktionen, doch diese schadeten eher der Zivilbevölkerung. "Dadurch haben die Maßnahmen der EU, abgesehen von Finanzierungsmodellen für humanitäre Hilfe, noch nicht so viel gebracht", so Orellana.