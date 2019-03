Der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord bietet in diesem Sommer noch mehr geführte Wanderungen an als bisher. Wie der Park heute in Bühl-Neusatz bekannt gab, gibt es rund 250 Touren mit unterschiedlichen Themen. Etwa 100 so genannte Schwarzwald-Guides führen Wanderer durch den Naturpark. Anmelden kann man sich über die Internetseite des Parks. mehr...