Frankreich reagiert auf die schweren Ausschreitungen bei den Gelbwesten-Demonstrationen am Wochenende in Paris. Premierminister Edouard Philippe kündigte mögliche Demonstrationsverbote an. Außerdem wurde der Pariser Polizeipräsident abberufen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron werde am Mittwoch einen Nachfolger ernennen.