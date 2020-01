Die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland warnen davor, dass die Beiträge ab 2021 steigen könnten. Grund dafür seien die dauerhaft gestiegenen Ausgaben für die Krankenkassen wegen verschiedener Gesetzes-Änderungen, sagte ein Sprecher des Krankenkassen-Verbandes GKV der "Welt am Sonntag". 2019 hätten die gesetzlichen Krankenkassen etwa eine Milliarde Euro Verlust gemacht. Wenn die Rücklagen erstmal aufgebraucht seien, führe kein Weg an höheren Beiträgen vorbei, so der Sprecher.