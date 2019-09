Krankenkassen sollen für Krebsberatung zahlen

Die Krankenkassen müssen möglicherweise in Zukunft die Kosten von Krebsberatungsstellen übernehmen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe eine entsprechende Neuregelung ausgearbeitet, berichtet die "Bild"-Zeitung. Sie solle in der kommenden Woche im Bundestag beschlossen werden. Laut dem Bericht bekommen Patienten nach einer Krebsdiagnose in den rund 150 Beratungseinrichtungen in Deutschland vor allem psychologische Hilfe. Für die Patienten ist das umsonst, aber den Trägern entstehen Kosten von rund 21 Millionen Euro pro Jahr, die sie bisher durch Spenden finanzieren müssen.