Krankengymnastik-Versorgung hängt offenbar von Wohnort ab

Ob und in welchem Umfang Ärzte ihren Patienten Krankengymnastik oder andere Heilbehandlungen verschreiben, hängt offenbar vom Wohnort ab. Nach einem Bericht der "Hannoverschen Allgemeinen" wird Versicherten beispielsweise in Brandenburg Krankengymnastik nur halb so häufig verordnet wie in Rheinland-Pfalz. Und die manuelle Lymphdrainage werde in Bremen nur halb so häufig verschreiben wie im Saarland. Die Zeitung beruft in ihrem Bericht sich auf die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion. Der Linken-Gesundheitspolitiker Achim Kessler sprach von großen Missständen.