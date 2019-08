Krankengeldanspruch trotz verspäteter Meldung bei der Krankenkasse

per Mail teilen

Die Krankenkasse darf Versicherten nicht automatisch das Krankengeld vorenthalten, wenn deren Krankmeldung verspätet eintrifft. Das hat das Bundessozialgericht entschieden. Im konkreten Fall hatte ein Hausarzt seinem Patienten die Krankmeldung nicht ausgehändigt, sondern sie selbst mit einem von der Krankenkasse zur Verfügung gestellten Freiumschlag verschickt. Der Brief kam aber nicht rechtzeitig an. Deshalb wollte die Krankenkasse nicht zahlen. Dagegen klagte der Patient und bekam Recht. Eine Verzögerung bei der Zustellung der Krankmeldung dürfe nicht zu seinen Lasten gehen, so das Gericht.