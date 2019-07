per Mail teilen

Kaum im Amt, hat die neue Verteidigungsministerin einen Pflock eingeschlagen und höhere Rüstungsausgaben gefordert. Keine gute Idee, findet der Regierungspartner SPD.

SPD-Generalsekretär Ralf Klingbeil hat die Forderung der neuen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) nach höheren Rüstungsausgaben zurückgewiesen. Das werde die SPD nicht unterstützen, sagte Klingbeil den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag-Ausgabe). Es werde keine Aufrüstung nach den Wünschen von US-Präsident Donald Trump geben.

Dauer 1:17 min Diskussion um höhere Rüstungsausgaben Julio Segador berichtet

Kramp-Karrenbauer hatte zuvor in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gesagt, Deutschland habe dem Ziel der Nato, die Militärausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anwachsen zu lassen, eine klare Zusage gegeben. Diesen Weg müsse man nun auch wirklich gehen, so die Ministerin und CDU-Chefin.

AKK: Kein Generalverdacht gegen Soldaten

In dem Interview hat sich Kramp-Karrenbauer auch zum Thema Rechtsextremismus in der Bundeswehr geäußert. Sie sehe kein grundlegendes Haltungsproblem bei diesem Thema, sagte sie. Es gebe keinen Generalverdacht gegen die Soldaten. Die setzten im Dienst ihr Leben aufs Spiel, dafür hätten die Männer und Frauen Vertrauen und Unterstützung verdient.

Das heiße aber nicht, dass man nicht genau hinschaue, wo etwas kritisch aufgearbeitet werden müsse, so Kramp-Karrenbauer. Ihre Vorgängerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte vor zwei Jahren gesagt, die Bundeswehr habe ein Haltungsproblem.

Kramp-Karrenbauer hatte am Samstag ihren ersten großen offiziellen Auftritt als neue Verteidigungsministerin in Berlin - anlässlich des 75-jährigen Gedenkens an die Widerstandskämpfer des 20. Julis 1944.