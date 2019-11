Kramp-Karrenbauer fordert erneut Nationalen Sicherheitsrat

per Mail teilen

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat erneut einen Nationalen Sicherheitsrat gefordert. In einer Grundsatzrede an der Universität der Bundeswehr in München sagte sie, der Rat solle verschiedene Gremien und Bereiche koordinieren. Deutschland und Europa müssten sich für die eigene Sicherheit mehr engagieren. Die CDU-Politikerin hob dabei die Terrorbekämpfung und neue Herausforderungen durch autoritäre Staaten hervor. Die Bundeswehr bleibe eine Parlamentsarmee, allerdings müsse die Meinungsbildung durch den Bundestag beschleunigt werden.